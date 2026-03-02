Совкомбанк начал анализ Базиса с рекомендацией "держать" для его акций

Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к текущей рыночной цене. Однако считаем, что прогноз компании по росту выручки на 30-40% по итогам 2026 года является довольно амбициозной задачей, и сами ожидаем более сдержанных темпов (на уровне 20%). Если мы окажемся правы, и компания не сумеет выполнить свои прогнозы, котировки акций ПАО "Базис" окажутся под существенным давлением", - пишут эксперты.

Также они ожидают, что нетипичная сезонность выручки в 2025 году (в 4К25 она составила 44% по сравнению с 52% в 2024 году и с 66% в среднем у ГК "Астра", "Группы Позитив" и ПАО "Аренадата" в 2025 году); отмеченные три разработчика ПО получают более 70% выручки от компаний госсектора или с госучастием) может привести к тому, что первые кварталы 2026 года будут гораздо более слабыми, как это было у "Аренадаты" на протяжении первых 9М25.

Дополнительно к вышесказанному Трошин и Легостаев обращают внимание, что большинство IT-компаний, которые провели IPO в последние два года (2024-2025 гг.) довольно часто не выполняли свои изначальные прогнозы по темпам роста, что говорит о слабой прогнозируемости бизнес модели разработчиков ПО в РФ .

"Отчасти связываем это с текущей стадией активной разработки ПО в РФ и его частой несовместимостью с прикладным иностранным ПО, что не позволяет заказчикам активно внедрять российское ПО в свой контур. Как следствие, имеем большую конкуренцию, большое количество пилотных проектов, переходов от одного вендора к другому, отсутствие лояльности у клиентов и меньшую уверенность в прогнозных показателях", - говорится в обзоре Совкомбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.