Акции Полюса, Яндекса и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до поддержки в районе 2400 руб., сразу два индикатора стали указывать на начало роста: индекс относительной силы снизу вверх пересек 50-й уровень, а индикатор схождения скользящих средних на выходных образовал сигнал на покупку. В позитивном сценарии ожидаем, что котировки "Полюса" возобновят рост, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 2643-2663 руб.".

Котировки "Яндекса" с конца октября движутся в восходящем тренде. Сейчас цена акций стремится к основной линии поддержки тренда, касание которой, по мнению Буянова, скорее всего, совпадет с отскоком от поддержки на уровне 4680 руб. "Вероятнее всего, котировки в ближайшее время начнут резкий отскок, особенно учитывая накопленную перепроданность на высоковолатильных осцилляторах, - прогнозирует аналитик. - Ждем, что в ближайшее время в позитивном сценарии бумаги "Яндекса" продолжат рост и за неделю подорожают до 4812-4880 руб.".

Котировки "Т-Технологий", как и акции "Яндекса", уже четыре месяца двигаются в восходящем тренде, отмечает далее Буянов. Последние две недели цена на бумаги активно корректируется, и, на взгляд стратега, точка разворота уже достигнута: акции уперлись в область поддержки в районе 3430 руб. "Кроме того, стохастический осциллятор уже зашел в область перепроданности, что так же дает сигнал о скором завершении коррекции, - указывает эксперт БКС. - Полагаем, что в позитивном сценарии акции вернутся к росту и к концу недели будут торговаться в коридоре 3485-3524 руб. (1,5-2,5%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.