"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень сильными и подтверждают тезис о том, что компания остается главным бенефициаром продолжающегося ажиотажа вокруг ИИ, - отмечает эксперт. - Причем оптимистичный прогноз менеджмента на текущий финквартал говорит о сохраняющемся ажиотажном спросе на продукты компании. В то же время акции NVIDIA за последний год подорожали более чем на 40%, заметно опередив "широкий" рынок, и, мы считаем, потенциал их дальнейшего укрепления остается ограниченным. В связи с этим мы по-прежнему нейтрально оцениваем перспективы данных бумаг".

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.