.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций НОВАТЭКа
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 марта 2026 года 13:01
"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций НОВАТЭКа
"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 1263 руб. за бумагу, сто предполагает потенциал роста 1%, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. СД "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить 47,23 руб. на акцию в качестве дивидендов за второе полугодие 2025 года. Доходность выплаты может составить 3,8%, отмечается в комментарии. "НОВАТЭК", как и ожидалось, не стал учитывать неденежные статьи расходов, которые занизили прибыль за прошлый год, чем и объясняется достаточно неплохой размер выплат, - отмечает Кауфман. - По нашим расчетам, норма выплат по итогам года в целом оказалась чуть ниже 50%, в связи с чем дивиденд оказался незначительно скромнее нашего прогноза в 49 руб. При этом отметим, что до выхода отчета за 2025 год консенсус предполагал заметно более скромные выплаты - около 31 руб. на акцию". Локально акции "НОВАТЭКа" оказались среди бенефициаров событий на Ближнем Востоке, подчеркивает аналитик. В то же время форвардная оценка "НОВАТЭКа" остается требовательной к будущим темпам роста бизнеса - P/E 2026E, по оценкам "Финама", составляет 7,8. "При этом проекты развития компании после "Арктик СПГ-2" локально находятся в замороженном состоянии из-за влияния санкций, - указывает эксперт. - На этом фоне, несмотря на некоторое улучшение рыночной конъюнктуры, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
02 марта 2026 года 17:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38,2 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые финансовые результаты за второе полугодие и весь 2025 год, констатирует эксперт... читать дальше
.02 марта 2026 года 16:35
Котировки золота не обладают фундаментальными предпосылками для дальнейшего роста, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева. "На фоне усиления геополитической напряженности стоимость драгметалла растет и превысила отметку в $5400 за тройскую унцию.... читать дальше
.02 марта 2026 года 16:10
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, добавив бумаги ПАО "Роснефть", ПАО "Татнефть", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "РусАл" и ГМК "Норильский никель", исключив акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Хотя... читать дальше
.02 марта 2026 года 15:29
Совкомбанк начал аналитическое освещение ПАО "Базис" с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Мы считаем, что наши долгосрочные прогнозы по компании в случае их фактической реализации позволяют говорить о наличии "апсайда" к... читать дальше
.02 марта 2026 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $214 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 22%, сообщается в материале заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Биотехнологический ETF за последние 12 месяцев... читать дальше
.02 марта 2026 года 14:36
Акции "Полюса", "Яндекса" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "Полюса" после серьезной коррекции вновь посылают сигналы о скором возврате к восходящему тренду, - отмечает эксперт в комментарии. - Когда котировки упали до... читать дальше
.02 марта 2026 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Результаты NVIDIA за 4К 2026 фингода с окончанием в январе оказались очень... читать дальше
.02 марта 2026 года 13:46
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 60 руб. за штуку, сообщается в комментарии экспертов Никанора Халина, Ивана Сальковского и Александра Мосина. "Результаты компании за 2П25 оказались в рамках ожиданий; выручка за период... читать дальше
.02 марта 2026 года 12:36
Банк ПСБ не видит перспектив существенного длительного роста цен на нефть, говорится в материале аналитиков. "Накоплены максимальные за последние два года чистые длинные позиции по нефти марки Brent, и игроки будут фиксировать прибыль. Ситуация в Ормузском проливе напряженная (порядка 20% мировой... читать дальше
.02 марта 2026 года 12:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 38 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эксперты отмечают, что на финансовых результатах эмитента за 2025 год... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.