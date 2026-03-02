ПСБ не видит перспектив существенного и длительного роста цен на нефть

Банк ПСБ не видит перспектив существенного длительного роста цен на нефть, говорится в материале аналитиков.

"Накоплены максимальные за последние два года чистые длинные позиции по нефти марки Brent, и игроки будут фиксировать прибыль. Ситуация в Ормузском проливе напряженная (порядка 20% мировой торговли нефти проходит через пролив), но пока есть страховка где-то на неделю потребления в виде плавающих танкеров с нефтью, плюс большие накопленные запасы (избыток предложения в мире свыше 2,5 млн баррелей в день), - пишут эксперты. - Кроме того, ОПЕК увеличит добычу с апреля на 0,2 млн баррелей в день (но это особо не повлияет, так как если невозможно будет поставлять сырье, то неважно, сколько его будут производить). То есть на неделю-две риски по проливу достаточно умеренные, в дальнейшем все будет зависеть от настроя США эскалировать ситуацию дальше или нет военным путем, а также от степени повреждения инфраструктуры пролива".

В связи с этим аналитики пока не видят стоимость нефти марки Brent выше $80 за баррель.

Основными "бенефициарами" сложившейся ситуации с ценами на среднесрочный период они называют "НОВАТЭК", а также "Газпром".

"Через Ормузский пролив идет практически весь газ Катара, ОАЭ (около 20% мирового потребления), альтернативных маршрутов нет или они недостаточны по объему. В условиях низких запасов газа в Европе и плохих погодных условиях на Балтике возрастает спрос на СПГ (потенциал роста спроса к началу отопительного сезона в Европе - 20-30%), - говорится в материале экспертов ПСБ. - Российские нефтяные компании же могут выиграть от роста цен на нефть только на коротком горизонте, фундаментально нет, так как цена нефти в рублях все еще критично низкая, чтобы они могли существенно увеличивать доходы".

