Нефтяной шок маловероятен в краткосрочном периоде - "ВТБ Мои Инвестиции"

Шок на нефтяном рынке маловероятен в краткосрочном периоде, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

"Из-за геополитических событий на Ближнем Востоке цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки в $80/барр., с ростом примерно на 8%, - напоминает эксперт. - Пока стороны воздерживаются от атаки на нефтяную инфраструктуру в регионе. Таким образом, если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с $80 до $65/барр. за два дня".

Аналитик указывает, что 20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. Но если, к примеру, трафик через Ормузский пролив снизится в два раза, это создаст краткосрочный дефицит поставок в размере 10 млн барр./сутки, считает Михеев.

"Следует иметь в виду, что мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн барр., значительные запасы нефти накоплены на море, - отмечает стратег. - Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. барр./сутки начиная с апреля. Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен".

По мнению аналитика, если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60/барр., когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность в цене нефти и нельзя исключать дальнейшего ее роста, прогнозирует Михеев.

