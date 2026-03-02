"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Юнипро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку ПАО "Юнипро" с прогнозной стоимостью акций на уровне 2 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал результаты за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль выросла на 23%, до 39,4 млрд руб., однако компания не раскрывает многие детали.

Так, отмечает эксперт, нельзя понять количество денег на балансе, а из отчета о прибылях и убытках - структуру себестоимости. Отчет о движении денежных средств отсутствует вовсе.

Косвенно видно, что финансово компания чувствует себя хорошо. "Юнипро" по-прежнему остается достаточно прибыльной, поэтому считаем, что количество денег на балансе растет. Последнее раскрытие на 31 декабря 2024 года отразило 89,5 млрд руб." - пишет Булгаков.

"Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на "Юнипро". Традиционно указываем на риски, связанные с внешним управлением актива. Даже после окончания действия высоких ставок на мощность на Березовской ГРЭС (до 31 октября 2024 год) эмитент остается прибыльным, - говорится в обзоре аналитика "БКС МИ". - Внешнее управление и сложности с акционерами привели к отсутствию дивидендов. Будущее денежной массы по-прежнему не понятно, но рост инвестрасходов может ее полностью поглотить".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.