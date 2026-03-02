Рубль закрепится в середине диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Вероятно закрепление курса валютной пары юань/рубль в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Мы не рассчитываем на развитие тренда к ослаблению рубля на предстоящей неделе. Заметное повышение цен на нефть, как минимум краткосрочно, улучшает перспективы сбыта российского сырья. В этой связи логичной выглядит стабилизация котировок в середине текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань) и даже возможен откат к его нижней границе", - пишет аналитик в обзоре.

На март, по мнению Попова, сохраняются ожидания нахождения курса рубля на относительно крепких уровнях. Поддержку будут оказывать все еще значимые объемы продажи юаней ЦБ РФ, крупные нефтегазовые сборы в бюджет (примерно в 1,6 раза больше, чем в январе-феврале), а также временное улучшение условий для реализации российского энергетического сырья.

