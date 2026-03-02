Долгосрочная привлекательность рынка ОФЗ сохраняется - ПСБ

Долгосрочная привлекательность рынка рублевых госбумаг сохраняется, его краткосрочную волатильность целесообразно игнорировать, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок входит в фазу "межсезонья", когда итоги прошедшего заседания ЦБ РФ уже отыграны, а до следующего еще остается много времени (три недели) - основной пул статистики для формирования решения регулятора выйдет в преддверии заседания, указывает эксперт.

В результате, отмечает он, техническая коррекция индекс RGBI (после стремительного роста котировок госбумаг на февральском заседании ЦБ) выглядит вполне закономерной.

"Ближайшую пару недель ожидаем невыразительных торгов при боковом движении индекса", - пишет Грицкевич в обзоре. - В части рублевых облигаций рекомендуем не обращать внимание на краткосрочную волатильность рынка; стратегия на 2026 год остается прежней - основой долгового портфеля целесообразно оставить длинные ОФЗ и корпоративные облигации с рейтингом "ААА"-"АА".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.