Прогнозная цена акций Интер РАО - 8,43 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций "Интер РАО" на горизонте года составляет 8,43 рубля за штуку, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Несмотря на рост выручки, чистая прибыль компании за 2025 год по МСФО упала из-за роста финансовых расходов в целях кредитования "дочерних" обществ, расходы имеют скорее разовый характер, отмечают эксперты.

Результаты по году позволяют рассчитывать на дивидендную доходность в 10%, выплата вероятна в начале июня, обращают внимание аналитики телеграм-канала.

Чистая денежная позиция эмитента на конец 2025 года сократилась на 41%, до 125 млрд руб., однако остается достаточной для продолжения финансирования масштабной инвестпрограммы.

"У нас позитивный взгляд на "Интер РАО", основанный на ее долгосрочной инвестиционной привлекательности. Компания активно участвует в проектах модернизации и нового строительства электростанций в рамках господдержки. После запуска проектов возврат инвестиций будет обеспечиваться за счет ежемесячной оплаты мощности в объеме капитальных затрат с базовой нормой доходности 14%, - пишут эксперт в материале. - Наша цель на двенадцать месяцев по акциям - 8,43 руб."

