СЕГОДНЯ:
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ включил в топ акций на март бумаги Полюса, Газпрома и ВТБ
27 февраля 2026 года 18:45
ПСБ включил в топ акций на март бумаги Полюса, Газпрома и ВТБ
Аналитики банка ПСБ включили в топ акций на март бумаги "Полюса", "Газпрома" и ВТБ, сообщается в материале банка. "В марте ожидаем рост индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, - прогнозируют эксперты. - Поддержку котировкам акций могут оказать как дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, так и новости со стороны переговорного трека". Аналитики представили подборку наиболее перспективных для покупок в марте бумаг: - "Полюс" остается ключевым бенефициаром отличной ценовой конъюнктуры рынков драгметаллов, что полностью учитывается в оценках компании. Ожидаемый стратегами ПСБ переход цен на золото в этом году к проторговке района $5000-6000 даже при сдержанном ослаблении рубля обеспечит дальнейший уверенный рост финпоказателей золотодобытчика. Увеличение чистой прибыли и денежных потоков позволит не только развивать флагманский проект Сухой Лог, но и поступательно наращивать дивидендные выплаты. - "Газпром", на взгляд аналитиков, фундаментально смотрится неплохо, в III кв. он вышел в плюс по чистой прибыли. В приоритете контроль долговой нагрузки, которая заметно сократилась до комфортных 1,8х чистый долг/EBITDA. По итогам 2025 года EBITDA ожидается на уровне 2,8 трлн руб., а в 2026 году - выше 3 трлн руб. По мнению экспертов, поддержкой выступают как активная проработка новых экспортных маршрутов, так и наращивание по газопроводу Сила Сибири, а также ускорение программ газификации и догазификации в регионах при активном росте тарифов, развитие газоперерабатывающих мощностей. - "ВТБ демонстрирует неплохую устойчивость к замедлению экономики и благодаря выделению заблокированных активов смог заработать по итогам 2025 года чистую прибыль в размере 502 млрд руб. , - отмечают эксперты ПСБ. - А в 2026 году банк планирует заработать 600-650 млрд руб. Это позволяет рассматривать акции ВТБ как интересную дивидендную историю с доходностью 16-20% в ближайшие пару лет. Среднесрочным триггером роста бумаг выступит закрепление тенденции на смягчение ДКП". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
27 февраля 2026 года 19:01
