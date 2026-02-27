.
27 февраля 2026 года 16:51
Акции ММК - хорошая среднесрочная ставка на дальнейшее смягчение ДКП и рост спроса на сталь - ПСБ
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) являются хорошей среднесрочной ставкой на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и оживление спроса на сталь, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Финансовые показатели компании за 4К25 вполне ожидаемо продолжили находиться под давлением крайне неблагоприятной конъюнктуры рынков сбыта, что обусловило их негативную динамику в годовом сопоставлении, - отмечает Локтюхов. - Вместе с тем завершение ремонтов и востребованность премиальной продукции помогли ММК показать неплохие операционные результаты, пусть и символический, рост EBITDA и операционной рентабельности, а также более сдержанное квартальное сокращение выручки, чем у недавно отчитавшейся "Северстали". Отметим и высвобождение рабочего капитала, которое обеспечило увеличение свободного денежного потока и реализацию инвестпрограммы". В целом представленные результаты аналитик оценивает как неплохие, хотя считает их сложными для восприятия рынком. В первую очередь из-за чистого убытка, вызванного разовым фактором- масштабной переоценкой угледобывающих активов (-28 млрд руб.). "По нашему мнению, сама фиксация бумажного убытка выглядит вполне логичным шагом (негатив лучше оставить в неудачном году) и не является причиной для ухудшения рынком видов на бизнес ММК, - указывает Локтюхов. - Мы не видим негатива в отчетности- на операционном уровне бизнес ММК выглядит очень уверенно, а финансовые метрики компании остаются очень крепкими. Считаем, что акции компании являются хорошей среднесрочной ставкой на поступательное снижение ставок и оживление спрос на сталь в середине года". Стратег ПСБ ждет уверенного восстановления доходов ММК в этом году и возврата к выплате дивидендов во второй половине года. Оценка справедливой стоимости акций компании на горизонте 12 месяцев сохранена на уровне 40 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
27 февраля 2026 года 19:01
