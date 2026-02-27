"БКС МИ" подтверждает негативную оценку перспектив акций IBM

"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку перспектив акций International Business Machines (IBM) и целевую цену $235 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 3%, говорится в материале аналитика Адама Абдулатипова.

"Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции IBM на горизонте ближайших 12 месяцев, одновременно придерживаясь нейтральной оценки в более долгосрочной перспективе, - отмечает эксперт. - Несмотря на устойчивый денежный поток и стабильную маржу, компания остается зрелым бизнесом с ограниченным потенциалом роста. При этом текущая оценка уже закладывает ожидания существенного улучшения рентабельности, возврата на инвестированный капитал и темпов роста".

Дополнительным фактором риска, по мнению аналитика, выступает опора на сделки M&A как ключевой драйвер расширения бизнеса, что может ограничивать финансовую гибкость и снижать устойчивость инвестиционного кейса. В совокупности это повышает чувствительность текущей оценки к пересмотру рыночных ожиданий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.