"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Интер РАО на уровне 4,6 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Интер РАО" на уровне 4,6 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Энергетическая компания представила финансовые результаты по МСФО за 2025 год:

- Выручка выросла на 13,7% год к году и составила 1,8 трлн рублей.

- Чистая прибыль снизилась на 9,2%, до 133,8 млрд рублей.

- EBITDA выросла на 4,8% и составила 181,5 млрд рублей.

- Операционные расходы также выросли на 15,5%, до 1,7 трлн рублей.

- CAPEX - 189,9 млрд рублей (+65,1%).

- Капитал на конец периода вырос на 9,6%, до 1,1 трлн рублей. Совокупные активы - 1,6 трлн рублей.

На взгляд экспертов, отчет "Интер РАО" можно оценить как умеренно нейтральный с точки зрения динамики прибыли, но стратегически позитивный.

"Компания показала уверенный рост выручки, однако увеличение операционных расходов и активная инвестиционная программа оказали давление на чистую прибыль, которая снизилась год к году, - пишут аналитики. - Ключевой акцент смещается на инвестиционный цикл: CAPEX уже существенно вырос и, по прогнозу менеджмента, в 2026-2027 годах составит 200-300 млрд рублей ежегодно. Это указывает на продолжение этапа масштабной модернизации и развития активов, что краткосрочно ограничивает рост финансовых показателей, но формирует основу для будущего увеличения операционной эффективности".

Стратеги "Цифра брокер" подчеркивают, что "Интер РАО" сохраняет приверженность дивидендной политике и ожидает умеренный рост выручки в 2026 году, что снижает неопределенность для инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.