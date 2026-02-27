Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций ММК

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков.

Динамика операционных и ключевых финансовых показателей эмитента за 2025 год в целом совпала с ожиданиями рынка, констатируют эксперты.

Снижение совокупных продаж по году на 7% и просадка маржи по EBITDA до 13% в большей степени отражают влияние рыночных факторов, нежели снижение операционной эффективности компании.

Доходность по СДП на уровне 2% по 2025 году выглядит скромной и не подкрепляет дивидендных ожиданий, отмечают аналитики банка.

"ММК" при этом продолжает демонстрировать высокую финансовую устойчивость и низкий "аппетит" к риску. Подтверждаем рекомендацию "по рынку", - говорится в комментарии.

