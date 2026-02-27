Прогнозная цена акций Сбербанка остается на уровне 430 руб. - "Эйлер"

Прогнозная стоимость акций Сбербанка на горизонте года остается на уровне 430 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика по финансовому сектору аналитической компании "Эйлер" Светланы Аслановой.

Эмитент в целом подтвердил свои цели на 2026 год, ожидая непростых макроэкономических условий в течение года и жесткого регулирования банковского сектора, отмечает эксперт.

"Мы не видим существенных рисков, препятствующих достижению группой рентабельности капитала в 22%, ожидая, что запас по капиталу, фокус на поддержании операционной эффективности и вероятное снижение давления отчислений в резервы по мере снижения ключевой ставки могут способствовать росту чистой прибыли группы", - пишет Асланова в обзоре.

После пересмотра прогнозов на 2026-2030 гг. (с учетом результатов за 2025 год и уточнения макропрогнозов) годовая прогнозная цена акций Сбербанка, по мнению инвесткомпании, осталась на уровне 430 руб. (рекомендация - "покупать", общая доходность - 48%).

Прогноз дивиденда за год (после объявления прибыли за 2025 год) составляет 38,2 руб. (или 50% от прибыли), что соответствует дивидендной доходности в 12%, говорится в материале "Эйлера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.