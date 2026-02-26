Долговой фактор остается ключевым ограничением для роста инвестиционной привлекательности Ростелекома - "Цифра брокер"

Долговой фактор остается ключевым ограничением для роста инвестиционной привлекательности "Ростелекома", отмечается в комментарии аналитиков "Цифра брокер".

"Отчет "Ростелекома" по МСФО за IV квартал и полный 2025 год можно оценить как нейтральный - результаты в целом соответствуют ожиданиям, - пишут эксперты. - Выручка продолжает расти, маржинальность остается высокой. Однако чистая прибыль выглядит слабо: в IV квартале она практически обнулилась, а по итогам года снизилась на 22%. Среди негатива высокая долговая нагрузка и значительные процентные расходы. Несмотря на то что чистый долг вырос незначительно, компания продолжает направлять существенные средства на обслуживание обязательств. Капитальные затраты остаются значительными, даже с учетом их снижения, что ограничивает возможности для ускоренного сокращения долга и выплаты высоких дивидендов. Свободный денежный поток также сократился".

По мнению стратегов, поддержку акциям могут оказать планы по IPO дочерних структур, а также потенциальное снижение ключевой ставки, которое снизит процентную нагрузку. В текущей конфигурации долговой фактор остается ключевым ограничением для роста инвестиционной привлекательности компании.

Аналитики "Цифра брокер" подтверждают прогнозную цену акций "Ростелекома" на уровне 60 рублей с рекомендацией "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.