"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 384 рубля для обоих типов бумаг, что предполагает потенциал роста 20,8%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Финансовые результаты Сбера за 4К и весь 2025 год оказались довольно сильными, несколько лучше наших и рыночных ожиданий по чистой прибыли, - отмечает эксперт. - При этом годовая прибыль обновила рекорд по итогам третьего года подряд, несмотря на сложную операционную среду, связанную с резким замедлением экономического роста в РФ, высокими ставками и ужесточением регулирования в секторе. Руководство Сбера подтвердило свои позитивные прогнозы на 2026 год, а прочная капитальная позиция банка позволяет ожидать высоких дивидендных выплат за прошлый год".

Аналитик подчеркивает, что акции Сбербанка по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и считает, что они остаются интересными для среднесрочных покупок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.