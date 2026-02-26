"Т-Инвестиции" подтверждают целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1410 руб. за штуку и потенциалом роста на 18%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Финансовые результаты "НОВАТЭКа" за второе полугодие и полный 2025 год временно просели, но база остается сильной, - отмечает эксперт Анна Прыткова. - Всему виной - ухудшившаяся макроэкономическая конъюнктура: снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты наравне с укреплением рубля. Однако мы ожидаем, что в 2026 году выручку поддержит рост производства на Ямал СПГ и полноценный старт круглогодичных отгрузок с Арктик СПГ - 2, а также восстановление переработки в Усть-Луге. Скажется и ослабление рубля".

Эксперт указывает и сокращение чистой прибыли почти в 2,7 раза в 2025 году. Во втором полугодии компания вовсе показала чистый убыток. "Причина - разовые неденежные статьи, - считает Прыткова. - Мы ожидаем, что в 2026 году чистая прибыль компании может восстановиться. Финальный дивиденд за 2025 год может составить до 40 рублей на акцию (3,4% доходности)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.