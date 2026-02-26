"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 38,2 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 38,2 рубля за штуку с сохранением рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

27 февраля "АЛРОСА" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Стратеги "Велес Капитала" ожидают, что во 2П2025 компания нарастит выручку на 60,2% г/г, до 98,5 млрд руб., EBITDA - на 36,7% г/г, до 19,9 млрд руб., с рентабельностью 20,2% против 23,6% годом ранее.

"Сильные темпы прироста показателей обусловлены эффектом низкой прошлогодней базы, - отмечает Данилов. - Свободный денежный поток "АЛРОСА" окажется отрицательным как во 2-м полугодии, так и по итогам всего 2025 года. При этом, несмотря на отрицательный FCF, мы допускаем рекомендацию дивидендов исходя из 50% чистой прибыли по МСФО, что может обеспечить выплату за 2025 год на уровне около 3,0 руб. на акцию".

