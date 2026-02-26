Акции ВТБ по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - "Финам"

Аналитики "Финама" считают акции ВТБ по-прежнему интересными для долгосрочных покупок и сохраняют целевую цену на уровне 123,8 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 39,8%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Финансовые результаты ВТБ за 4К и весь 2025 год оказались в целом неплохими, в рамках рыночных ожиданий,- пишет эксперт Игорь Додонов. - Несмотря на сложную операционную среду для сектора, банк смог выполнить цель по годовой чистой прибыли 500 млрд руб., хотя определенную роль в этом сыграли разовые факторы, в частности эффект от признания отложенного налогового актива. Годовая доналоговая прибыль составила 425,1 млрд руб. (-26% г/г)".

По мнению Додонова, отчетность подтверждает и тезис о том, что ВТБ стал одним из главных бенефициаров в секторе от начавшегося смягчения монетарной политики в стране, о чем свидетельствует резкий рост чистого процентного дохода в 4К. При этом руководство подтвердило свои достаточно оптимистичные финансовые прогнозы на 2026 год.

"Акции ВТБ все еще торгуются с серьезным дисконтом по мультипликаторам по отношению к российским аналогам, и мы по-прежнему считаем их интересным инвестиционным инструментом на долгосрок", - делает вывод аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.