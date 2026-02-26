.
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 380 руб
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Сбербанка на уровне 380 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Результаты эмитента за 2025 год по МСФО вышли чуть ниже нашего базового прогноза в 1,730 трлн рублей, но соответствуют ожиданиям. С учетом фактической прибыли дивиденд на акцию "в лоб" составляет около 37,75 рубля (50% от прибыли по МСФО/22,587 млрд акций), - пишут эксперты. - Сохраняем таргет для бумаг в 380 рублей. По-прежнему ожидаем, что к дивидендной отсечке бумага будет торговаться с доходностью около 10%, что и обеспечивает целевой уровень цены". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
