"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic Plc с прогнозной стоимостью на уровне $120,8 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Отчетность компании за третий квартал 2026 финансового года (с окончанием в январе) опередила прогнозы как по выручке, так и по прибыли, констатирует эксперт. Рост выручки имел место по всем четырем сегментам деятельности.

При этом Medtronic подтвердила прогнозы по росту выручки и по прибыли на акцию на весь 2026 финансовый год.

"Компания на текущий момент выглядит значительно фундаментально недооцененной - торгуется с дисконтом в размере 24,8% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)", - указывает Саидова.

К рискам для Medtronic, отмечает аналитик "Финама", относятся усиление инфляционного давления в США, риски со стороны тарифной политики и конкуренция с другими представителями медтеха.

Medtronic Plc - одна из крупнейших в мире медицинских технологических компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже медицинских устройств и решений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.