Индекс Мосбиржи пока продолжит торги в боковике 2700-2800п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи пока продолжит торговаться в боковом диапазоне с границами 2700-2800 пунктов, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

Утром вторника российский рынок акций по инерции продолжил восходящее движение и даже забирался выше 2809 пунктов по индексу Мосбиржи, но там началась закономерная фиксация спекулятивной прибыли. В результате рынок просел относительно закрытия понедельника на 0,5%, констатирует эксперт.

"Как мы и предупреждали, поводов для пробоя мощного сопротивления 2800 пунктов нет. Введение очередных санкций со стороны Великобритании и Канады не окажет значимого влияния на экономику России и не является поводом для просадки, - пишет Соколов в материале. - Таким образом, индекс Мосбиржи продолжает оставаться в боковике с границами 2700-2800 пунктов. Промежуточный уровень поддержки/сопротивления проходит в районе 2750 пунктов. В среду не ждем сильных движений".

