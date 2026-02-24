Акции Распадской и Мечела остаются непривлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Распадская" и ПАО "Мечел" остаются непривлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты отмечают, что российская угольная отрасль продолжает испытывать трудности.

Так, по итогам одиннадцати месяцев 2025 года сальдированный убыток российских угольных компаний составил 334,9 млрд рублей, что почти в пять раз превышает убыток аналогичного периода 2024 года (68,7 млрд рублей).

На результаты российских угольщиков продолжает влиять целый комплекс факторов, в том числе снижение добычи, крепкий курс рубля, рост логистических расходов и высокие процентные ставки в экономике, указывают аналитики сервиса.

Эксперты "Газпромбанк Инвестиций" продолжают следить за ситуацией в отрасли и по-прежнему считают акции "Распадской" и "Мечела" непривлекательными для долгосрочных инвесторов.

