24 февраля 2026 года 17:11
Целью движения вверх цены акций Мосбиржи может стать уровень 200 руб. - "Велес Капитал"
Следующей целью движения котировок акций "Московской биржи" при умерено позитивном сценарии может стать уровень 200 рублей за штуку, пробой которого возможен при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом и объявлении о щедрых дивидендах эмитента по итогам 2025 года, доходность которых может составить порядка 10%, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции эмитента с октября прошлого года (после достижения минимума с 2023 года на уровне 154,10 руб.) развивают среднесрочное восходящее движение, в рамках которого подошли к линии долгосрочного нисходящего тренда (район 186 руб.) при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые не исключают дальнейшего роста, отмечает эксперт. Полосы Боллинджера недельного графика при этом также направлены вверх, указывая на наличие потенциала роста бумаг при стабилизации выше сопротивления 186 руб. Следующей целью движения акций при умерено позитивном сценарии может стать психологически важная отметка 200 руб., пробоя которой можно ожидать при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом и объявлении о щедрых дивидендах Мосбиржи по итогам 2025 года, доходность которых может составить порядка 10%, указывает Кожухова. На данный момент биржа представила финансовые результаты за 3К25 и продолжает расширять время торгов. Ближайшие важные поддержки для котировок расположены у 177 руб., 173 руб. и 169 руб.: их преодоление может предвещать дальнейшее ухудшение настроений вплоть до возвращения к минимуму прошлого года в 154,10 руб., отмечает аналитик инвесткомпании в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
