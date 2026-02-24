Акции Ростелекома фундаментально недооценены - инвестбанк "Синара"

Акции ПАО "Ростелеком" фундаментально недооценены, рейтинг - "покупать", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент в четверг, 26 февраля 2026 года, опубликует результаты за 4К25 по МСФО.

"Выручка, полагаем, прибавила в отчетном квартале 8%, составив 252 млрд руб. Показатель OIBDA должен был вырасти на 5% (до 85 млрд руб.), что предполагает рентабельность по OIBDA в 33,6% (снижение на 0,7 п.п.). Чистую прибыль ожидаем увидеть на уровне 5,9 млрд руб., - указывает эксперт. - Мы считаем, что акции "Ростелекома" (как обыкновенные, так и привилегированные) фундаментально недооценены; наш рейтинг - по-прежнему "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.