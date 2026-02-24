"Финам" сохраняет рейтинг акций Exelixis на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Exelixis с прогнозной стоимостью на уровне $51,5 за штуку, что предполагает потенциал роста на 17%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"После рассмотрения отчетности за 4К мы не видим причин для корректировки прогнозов по акциям Exelixis. - отмечает эксперт. - Компания отчиталась по скорректированной чистой прибыли на акцию с превышением прогнозов, при этом были представлены новости по пайплайну, позволяющие ожидать как минимум 1 потенциального одобрения от FDA в 2026 году. Акции Exelixis торгуются с дисконтом в размере 17% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S на 12 месяцев вперед".

Exelixis - биотехнологическая компания со специализацией в области онкологии, занимается поиском, разработкой и коммерциализацией новых лекарств для терапии трудноизлечимых видов рака в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.