"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Xylem Inc. на уровне "покупать" по итогам отчетности за 2025 год с сохранением целевой цены $164,99, что соответствует потенциалу роста на 27,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Акции компании снизились на 16% с максимумов октября преимущественно под воздействием негативной динамики в секторе водной инфраструктуры, связанной с опасениями относительно темпов государственных инвестиций и макроэкономической неопределенности, - отмечает эксперт. - Давление на котировки усилил сдержанный прогноз Xylem на 2026 год, обусловленный продолжающейся перестройкой бизнеса. Однако среднесрочные драйверы роста компании остаются актуальными".

Xylem - американская компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и обслуживании инженерных решений для коммунальных служб, промышленности, жилых и коммерческих зданий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.