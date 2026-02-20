Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе - ПСБ

Фондовый рынок РФ попытается перейти к росту на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Российский фондовый рынок консолидировался в верхней половине диапазона 2700 - 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечают эксперты в комментарии. При этом в начале недели была протестирована верхняя граница коридора, но отсутствие позитивных новостей по геополитике не позволило индексу закрепиться выше.

"На предстоящей неделе, на наш взгляд, российский фондовый рынок попытается перейти к росту после более чем двухмесячной консолидации в диапазоне 2700 - 2800 пунктов, - прогнозируют в банке. - Способствовать росту могут ожидания инвесторов по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики ЦБ в марте, а также новости с переговорного трека".

