"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций МДМГ

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций "МД Медикал Груп" ("МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1482 руб., что предполагает потенциал снижения 1,5%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

Бумаги медицинского холдинга за последние двенадцать месяцев принесли доходность в размере 47% на падающем рынке (индекс Мосбиржи за тот же период в минусе на 15%), констатирует эксперт.

"Компания удачно отчиталась по операционным результатам за 4К и весь 2025 год - выручка превысила наши прошлогодние прогнозы более чем на 2 млрд руб. На данном этапе ключевые драйверы роста, на наш взгляд, уже заложены в цену бумаги, сейчас она торгуется без дисконта, с премией 1,5% по отношению к аналогам по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2025-2026 гг. (с применением странового дисконта в размере 10%), - пишет Саидова в обзоре. - Обновление оценки компании будет произведено в апреле после публикации финансовых результатов за 2025 год".

К рискам для компании, по мнению аналитика "Финама", можно отнести рост издержек на оборудование, расходные материалы и оплату труда в условиях инфляционного давления. Геополитическая ситуация и санкции по-прежнему не несут угрозы для деятельности "МД Медикал Груп". Вся выручка поступает с внутреннего рынка, зависимости от зарубежных рынков у компании нет.

