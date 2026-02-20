"БКС МИ" пока сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент представил прогноз EBITDA на 2026 год в размере 9-9,5 млрд руб. Ранее он прогнозировал EBITDA на 2025 год в размере 9-10,5 млрд руб. Новый прогноз подразумевает, что менеджмент ставит задачу увеличить EBITDA на 11-17%, отмечает эксперт.

"Мы пока относимся к цифрам нейтрально, поскольку 4 февраля компания уже раскрывала данные по ожидаемой EBITDA за 2025 год на уровне 8 млрд руб. Прогноз по росту EBITDA на 11-17% в 2026 году, на наш взгляд, следует рассматривать в контексте непростой текущей конъюнктуры для разработчиков корпоративного ПО, - пишет Булгаков в обзоре. - Прогнозы на текущий вызывают сдержанный оптимизм. Сделка по продаже 10% акций на 5 млрд руб. из квазиказначейского пакета в целом позитивно повлияла на баланс, и "Софтлайн" заметно снизил уровень чистого долга".

"Полная отчетность за 2025 год будет раскрыта позже - ждем публикации, чтобы проанализировать исходные данные и посмотреть на единовременные и неденежные факторы для корректировки. Ранее скорректированная EBITDA "Софтлайна" могла отличаться от цифр из пресс-релиза. Мы изначально были консервативны касательно результатов по году и не видим причин обновлять цифры до публикации аудированной отчетности за 2025 год", - говорится в материале "БКС МИ".

Аналитик инвесткомпании пока сохраняет "нейтральный" взгляд на "Софтлайн".

"Постепенно фокус смещается на 2026 год. Считаем, что бумага оценена справедливо на текущих уровнях, однако не исключаем и переоценку вниз, если рост в 2026 году и последующие годы будет ниже наших прогнозов, - указывает Булгаков. - Существенный эффект на экономику "Софтлайна" окажет рост соцналога с 1 января 2026 года. С учетом большого количества сотрудников рост расходов может быть достаточно ощутимым".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.