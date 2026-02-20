Индекс Мосбиржи пока продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, чему будет способствовать отсутствие триггеров для направленного движения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"При этом основным сценарием, на наш взгляд, продолжает оставаться выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации и подъем индекса Мосбиржи в район 2850-2950 пунктов, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.