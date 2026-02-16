.
16 февраля 2026 года 12:35
Снижение ставки ЦБ РФ в марте 2026г может составить 50 б.п. - ПСБ
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в марте текущего года может составить 50 базисных пунктов (до 15% годовых), ее прогноз на конец 2026 года пока сохраняется на уровне 12% годовых, говорится в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "Вопреки консенсус-прогнозам, но в соответствии с нашими ожиданиями, Банк России в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15,5% годовых. При этом регулятор предвосхитил наши прогнозы и смягчил сигнал", - отмечает эксперт. Одновременно ЦБ скорректировал прогноз инфляции на 2026 год вверх - до 4,5-5,5% с 4-5%, приблизив его к консенсус-прогнозу рынка (5,3%). Кроме того, регулятор сузил прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% . На 2027 год прогноз средней ставки повышен до 8-9% с 7,5-8,5%. Все указывает на то, что цикл нормализации денежно-кредитной политики (отход от "жесткой" политики) будет более продолжительным и постепенным, обращает внимание Попов. Ожидания по росту реального ВВП в 2026 году сохранены на уровне 0,5-1,5%, а прогноз инвестиций в экономику незначительно снижен - до 0-2% с 0,5-2,5%. Также регулятор скорректировал вниз прогноз по внешнеторговому профициту в 2026 году до $90 млрд со $104 млрд, реагируя на обострение внешних рисков и давление на экспорт нефти. "Новый прогноз ЦБ, по нашему мнению, адекватно отражает изменение макроэкономической ситуации. Изменение прогноза по ключевой ставке, по нашему мнению, сужает ее наиболее вероятный диапазон до 12-14% на конец 2026 года. Для реальной экономики результаты заседания обнадеживающие, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Посмотрим, как сложатся макроэкономические условия к мартовскому заседанию. Пока ориентируемся на дальнейшее снижение ставки на 50 б.п. (до 15% годовых) в марте. Прогноз ставки на конец 2026 года сохраняем на уровне 12%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
