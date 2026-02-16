Снижение ставки ЦБ РФ в марте 2026г может составить 50 б.п. - ПСБ

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в марте текущего года может составить 50 базисных пунктов (до 15% годовых), ее прогноз на конец 2026 года пока сохраняется на уровне 12% годовых, говорится в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

"Вопреки консенсус-прогнозам, но в соответствии с нашими ожиданиями, Банк России в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15,5% годовых. При этом регулятор предвосхитил наши прогнозы и смягчил сигнал", - отмечает эксперт.

Одновременно ЦБ скорректировал прогноз инфляции на 2026 год вверх - до 4,5-5,5% с 4-5%, приблизив его к консенсус-прогнозу рынка (5,3%).

Кроме того, регулятор сузил прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% . На 2027 год прогноз средней ставки повышен до 8-9% с 7,5-8,5%.

Все указывает на то, что цикл нормализации денежно-кредитной политики (отход от "жесткой" политики) будет более продолжительным и постепенным, обращает внимание Попов.

Ожидания по росту реального ВВП в 2026 году сохранены на уровне 0,5-1,5%, а прогноз инвестиций в экономику незначительно снижен - до 0-2% с 0,5-2,5%.

Также регулятор скорректировал вниз прогноз по внешнеторговому профициту в 2026 году до $90 млрд со $104 млрд, реагируя на обострение внешних рисков и давление на экспорт нефти.

"Новый прогноз ЦБ, по нашему мнению, адекватно отражает изменение макроэкономической ситуации. Изменение прогноза по ключевой ставке, по нашему мнению, сужает ее наиболее вероятный диапазон до 12-14% на конец 2026 года. Для реальной экономики результаты заседания обнадеживающие, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - Посмотрим, как сложатся макроэкономические условия к мартовскому заседанию. Пока ориентируемся на дальнейшее снижение ставки на 50 б.п. (до 15% годовых) в марте. Прогноз ставки на конец 2026 года сохраняем на уровне 12%".

