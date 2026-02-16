"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с целевой ценой 0,95 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков.

Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год и озвучила прогнозы на 2026 год. Суммарно производство золота выросло за 12 месяцев на 13% до 12 тонн. В целом это немного ниже ожиданий аналитиков БКС (12,4 т) и укладывается в план менеджмента на 2025 год по нижней границе (12-14,4 т). При этом во II полугодии выпуск за 12 месяцев вырос на 25%, отмечается в обзоре.

"С учетом операционных результатов во 2П25 при высоких ценах на золото, компания, на наш взгляд, может показать сильные финансовые результаты по итогам года, - прогнозируют эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Сохраняем "позитивный взгляд" на акции ЮГК. Акции компании торгуются с мультипликатором Р/Е 3,1х против среднеисторического 6,2х".

По мнению стратегов БКС, у ЮГК остаются сильные фундаментальные факторы - восстановление производства на Уральском хабе и высокие цены на золото, которые будут поддерживать финансовые результаты компании. При этом аналитики обращают внимание на повышенную волатильность бумаги на фоне идущей приватизации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.