.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Уход рубля ниже 11 руб./юань на текущей неделе не исключен - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 февраля 2026 года 10:15
Уход рубля ниже 11 руб./юань на текущей неделе не исключен - ПСБ
Уход курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань на текущей неделе не исключен, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Высокая стоимость свопов на минувшей неделе отчасти поясняется наступившими новогодними выходными в Китае. Этот же фактор, по мнению аналитика, скорее всего, ограничит активность валютных торгов в ближайшие дни. Так что, с учетом повышенных продаж валюты со стороны Банка России, маловероятно формирование тренда на ослабление рубля в краткосрочной перспективе, говорится в материале Попова. "Таким образом, на предстоящей неделе ждем сохранения курсовых котировок в середине торгового диапазона 10,8-11,5 руб. за юань. Причем видим риск смещения курса ниже 11 руб. за юань во второй половине недели, - пишет эксперт. - Впрочем, из-за пониженных торговых объемов также высока вероятность возобновления повышенной курсовой волатильности на новостном фоне, к которому рынок остается чувствительным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
16 февраля 2026 года 09:59
Индекс RGBI может вернуться к уровню 119 пунктов в ближайшие недели на фоне февральского решения Банка России о снижении ключевой ставки, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI по итогам прошлой недели нивелировал... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:45
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (до 15% годовых) в марте текущего года, а к концу 2026 года опустить ее до 12% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research. Банк России на заседании 13 февраля 2026 года рассматривал два варианта: снизить ставку до 15,5%... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 2850-2950 пунктов на текущей торговой неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем в понедельник попыток российского фондового рынка продолжить волну росту, в результате чего индекс... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:10
Индекс Мосбиржи в начале текущей недели может предпринять попытку штурма годовых максимумов при условии сохранения позитивного информационного фона, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем сопротивления выступает отметка 2850 пунктов, в то время как ближайшая поддержка на... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:09
Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на 0,5%, японский Nikkei 225 почти не меняется в понедельник. Цены на нефть стабильны утром понедельника, Brent торгуется около $67,8 за баррель. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:07
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели... читать дальше
.13 февраля 2026 года 17:33
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ, понизив ставку до 15,5%. Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения... читать дальше
.13 февраля 2026 года 17:06
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power и целевую цену на уровне CNY 35,2 c потенциалом роста на 35,4%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "China Yangtze Power представила неплохие предварительные результаты за 2025 год, - отмечает... читать дальше
.13 февраля 2026 года 16:21
Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.