.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс RGBI может вернуться к 119п в ближайшие недели - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 февраля 2026 года 09:59
Индекс RGBI может вернуться к 119п в ближайшие недели - ПСБ
Индекс RGBI может вернуться к уровню 119 пунктов в ближайшие недели на фоне февральского решения Банка России о снижении ключевой ставки, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI по итогам прошлой недели нивелировал более половины своего снижения с начала года, завершив торги на отметке выше 117 пунктов, констатирует эксперт. "Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ (консенсус-прогноз предполагал паузу, хотя мы отмечали наличие пространства для снижения ставки). Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывает Грицкевич. - Отметим, что ЦБ сузил прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15%, а на 2027 год прогноз был повышен до 8-9% с 7,5-8,5%. С одной стороны, это указывает на более плавную траекторию нормализации денежно-кредитной политики, однако позволяет сохранить наш прогноз по ставке на конец 2026 года на уровне 12% годовых". Грицкевич отмечает, что в целом Банк России смог резко изменить настроения инвесторов на рынке ОФЗ в позитивную сторону. Подтверждение дальнейшего тренда по замедлению инфляции в ближайшие недели будет способствовать продолжению восстановления индекса RGBI до уровней декабря 2025 года (119 пунктов), полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 февраля 2026 года 10:15
Уход курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань на текущей неделе не исключен, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Высокая стоимость свопов на минувшей неделе отчасти поясняется наступившими новогодними выходными в Китае. Этот же... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:45
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов (до 15% годовых) в марте текущего года, а к концу 2026 года опустить ее до 12% годовых, считают аналитики SberCIB Investment Research. Банк России на заседании 13 февраля 2026 года рассматривал два варианта: снизить ставку до 15,5%... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:29
Индекс Мосбиржи может попытаться подняться в диапазон 2850-2950 пунктов на текущей торговой неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем в понедельник попыток российского фондового рынка продолжить волну росту, в результате чего индекс... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:10
Индекс Мосбиржи в начале текущей недели может предпринять попытку штурма годовых максимумов при условии сохранения позитивного информационного фона, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Уровнем сопротивления выступает отметка 2850 пунктов, в то время как ближайшая поддержка на... читать дальше
.16 февраля 2026 года 09:09
Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на 0,5%, японский Nikkei 225 почти не меняется в понедельник. Цены на нефть стабильны утром понедельника, Brent торгуется около $67,8 за баррель. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:07
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели... читать дальше
.13 февраля 2026 года 17:33
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ, понизив ставку до 15,5%. Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения... читать дальше
.13 февраля 2026 года 17:06
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power и целевую цену на уровне CNY 35,2 c потенциалом роста на 35,4%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "China Yangtze Power представила неплохие предварительные результаты за 2025 год, - отмечает... читать дальше
.13 февраля 2026 года 16:21
Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.