Совкомбанк сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку акций Диасофта

Совкомбанк сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку акций ПАО "Диасофт", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Эмитент опубликовал слабые результаты за 3К25 финансового года с небольшими отклонениями от наших прогнозов. На звонке с аналитиками компания снизила свой "гайденс" выручки и EBITDA. Считаем, что объявленные дивиденды, вероятно, будут выплачены в долг", - пишут эксперты.

"Рост котировок акций компании на фоне слабых результатов и текущие мультипликаторы EV/EBITDAC''25 и P/NIC''25 считаем неоправданными. Темпы роста основного рынка компании сравнительно ниже, чем рынки других российских эмитентов в секторе разработки ПО; рост выручки на 1-5% по итогам года - один из самых слабых среди разработчиков ПО, а рентабельность сопоставима с аналогами. Долгосрочно сохраняем нейтральный взгляд на акции", - говорится в обзоре Трошина и Легостаева.

