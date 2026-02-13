.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогноз ЦБ РФ по средней ставке на 2026г задаст тренд рынку ОФЗ на ближайшие недели - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 февраля 2026 года 10:56
Прогноз ЦБ РФ по средней ставке на 2026г задаст тренд рынку ОФЗ на ближайшие недели - ПСБ
Новый прогноз Банка России по средней ключевой ставке на текущий год в целом задаст тренд для рынка рублевых гособлигаций на ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "По-прежнему считаем, что, несмотря на весьма неоднозначные комментарии ЦБ и проинфляционные риски, пространство для снижения ставки у регулятора все-таки есть (наш прогноз - минус 50 б.п.). IRS на ключевую ставку срочностью на три месяца указывает на снижение ключа на 50 б.п. на мартовском заседании. Таким образом, сохранение уровня ставки в пятницу, 13 февраля, фактически уже в цене госбумаг, а ее снижение станет поводом для восстановления котировок", - пишет эксперт в обзоре. В целом, по мнению Грицкевича, важным фактором для рынка станет новый прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год, что задаст тренд на рынке ОФЗ на ближайшие недели. "При этом, как мы отмечали ранее, потенциал для снижения котировок госбумаг с текущих уровней уже выглядит ограниченным - спрэд ключевой ставки и доходности ОФЗ (6-10 лет) уже находится близко к нейтральной зоне. Это лишний раз подчеркивает привлекательность госбумаг с горизонтом инвестирования от одного года", - говорится в материале ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 февраля 2026 года 15:46
"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7283 руб. до 6420 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,2% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 32,3%.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 15:11
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, итоговое решение ЦБ о снижении ставки до 15,5% является заметно мягче рыночных... читать дальше
.13 февраля 2026 года 14:33
Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки - "Цифра брокер"
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков. Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению... читать дальше
.13 февраля 2026 года 13:55
Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12... читать дальше
.13 февраля 2026 года 13:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре эксперта брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и полный 2025 год 17 февраля... читать дальше
.13 февраля 2026 года 12:46
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку, говорится в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. 26 февраля 2026 года эмитента опубликует результаты за 4К25. "Мы ожидаем выполнения обновленных ориентиров... читать дальше
.13 февраля 2026 года 12:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью $300 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Эмитент демонстрирует признаки перехода от фазы роста в автомобильном бизнесе к инвестиционному циклу, где... читать дальше
.13 февраля 2026 года 11:48
Совкомбанк сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку акций ПАО "Диасофт", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Эмитент опубликовал слабые результаты за 3К25 финансового года с небольшими отклонениями от наших прогнозов. На звонке с аналитиками компания снизила... читать дальше
.13 февраля 2026 года 11:16
Акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Грузооборот российских морских портов в январе 2026 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... читать дальше
.13 февраля 2026 года 10:36
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет "позитивную" оценку рынка рублевых гособлигаций, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Длинные ОФЗ имеют, пожалуй, наилучшее соотношение риска и доходности в настоящий момент", - указывают эксперты. Они также отмечают, что на фоне коррекции в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.