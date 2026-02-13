"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет "позитивную" оценку рынка ОФЗ

"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет "позитивную" оценку рынка рублевых гособлигаций, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Длинные ОФЗ имеют, пожалуй, наилучшее соотношение риска и доходности в настоящий момент", - указывают эксперты.

Они также отмечают, что на фоне коррекции в гособлигациях кредитные спреды корпоративных заемщиков рейтинговых групп "ААА"/"АА" за последний месяц заметно сузились. При этом риски увеличения предложения новых облигаций в данном сегменте заметно растут на фоне ужесточения с 1 марта 2026 года требований регулятора к кредитованию заемщиков, отягощенных большим долгом.

Пока спреды узкие, самое время подумать о перекладке из корпоративных облигаций в ОФЗ, считают аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.