.
12 февраля 2026 года 14:25
Дивиденды Норникеля за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию - "Велес Капитал"
Дивиденды ГМК "Норильский никель" за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Норникель" представил сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. Несмотря на снижение производства большинства ключевых металлов, компания по итогам 2025 года нарастила выручку, EBITDA и свободный денежный поток благодаря более высоким ценам реализации, оптимизации издержек и высвобождению оборотного капитала, отмечается в комментарии эксперта. "Скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" по итогам 2025 года составил 7,5 руб. на акцию (при текущем валютном курсе). Мы полагаем, что с финансовой точки зрения препятствия для возобновления дивидендных выплат отсутствуют, - указывает Данилов. - Однако финальное решение, которое будет принято во 2-м квартале, будет зависеть от договоренности между двумя ключевыми акционерами ("Интерросом" и "РусАлом")". В условиях отсутствия акционерного соглашения механизм утверждения дивидендов, по мнению аналитика, можно охарактеризовать как "сложную конструкцию", зависящую от множества факторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
12 февраля 2026 года 14:41
