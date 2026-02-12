ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке на уровне 12% к концу 2026г, видит риск его повышения

ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке ЦБ на уровне 12% к концу 2026 года, видит риск его повышения, говорится в комментарии аналитика банка Дениса Попова.

"Считаем, что на заседании в пятницу ЦБ предметно будет рассматривать и сценарий паузы, и вариант снижения ставки, - отмечает эксперт. - Регулятор выберет снижение из-за рисков для экономики. По итогам заседания ЦБ, скорее всего, оставит нейтральный ненаправленный сигнал ("мягкий" не позволяют дать высокие инфляционные ожидания, "жесткий" - тормозящая экономика). Также может быть повышен прогноз средней ключевой ставки на 2026 год (до 13,5-15% с 13-15%), для ограничения оптимизма рыночных ожиданий. Наш прогноз ключевой ставки на конец 2026 года сохраняем на уровне 12%, видим риск его повышения".

