Прогнозная цена акций Норникеля сохраняется на уровне 200 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций ГМК "Норильский никель" сохраняется на уровне 200 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2025 год. Итого за второе полугодие, констатируют эксперты:

- Выручка - $7,299 млрд (13% п/п, 5% г/г)

- EBITDA - $3,035 млрд (15% п/п, 7% г/г)

- Капитальные затраты - $1,584 млрд (42% п/п, 8% г/г)

- Скорр. свободный денежный поток (FCF) - $1,082 млрд (343% п/п, 155% г/г)

Свободный денежный поток (FCF) оказался высоким даже с учетом выполнения плана по капзатратам, отмечают аналитики телеграм-канала. За весь 2025 год скорректированный FCF составил $1,481 млрд.

Однако "Норникель" вряд ли заплатит дивиденды за 2025 год, так как крупнейший акционер ранее высказывался против, обращают внимание эксперты.

"Бумаги компании особо чувствительны к ослаблению рубля - рост курса USD/RUB приводит к росту EBITDA на 20-25%. Так как мы ожидаем рост курса пары USD/RUB до 90-95 руб./$1 к концу 2026 года, наша цель на двенадцать месяцев по акциям компании - по-прежнему 200 руб. за штуку", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.