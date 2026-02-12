"АКБФ" повысил прогнозную цену акций "Полюса" до 2360,30 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" до 2360,30 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Финансовые результаты компании за IП2025 превзошли ожидания: EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая прибыль - до 172,5 млрд руб., отмечают эксперты. Они повысили прогноз EBITDA на 2025 год до 710,3 млрд руб., на 2026 год - до 980,8 млрд руб.

"Компания сохраняет планы удвоить добычу к 2030 году до 6 млн унций, однако рост CAPEX и геополитические риски остаются фактором неопределенности, - пишут аналитики. - Мы пересмотрели оценку справедливой стоимости компании на фоне повышения прогноза цен на золото в 2026 года до $4400-$5200/унц. и увеличения среднегодового темпа роста цен в 2025-2032гг до 8%-15% против 5%-10% ранее, - отмечают эксперты. - При этом влияние более высоких цен частично сглажено обновленной оценкой курса рубля: диапазон 90-100 руб./$1 рассматривается как базово-пессимистичный".

