"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Intel Corp. с целевой ценой $42,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на улучшение финансовых показателей Intel в 2025 году на фоне ранее проведенной реструктуризации и заключения стратегического партнерства с SoftBank в области технологий памяти, котировки компании демонстрируют слабую динамику, - отмечает аналитик Максим Абрамов. - Инвесторы обеспокоены перспективами подразделения Intel Foundry, которое все еще не вышло на операционную безубыточность, а также неопределенностью вокруг техпроцесса Intel 14A из-за отсутствия подтвержденного спроса со стороны внешних заказчиков".

На этом фоне акции Intel снизились примерно на 15% от январских максимумов, констатирует эксперт. Нестабильность внешней среды и усиление конкуренции на рынке серверных решений, на его взгляд, продолжают ограничивать дальнейшее улучшение финансовых результатов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.