12 февраля 2026 года 10:05
"Алор Брокер" рекомендует "держать" акции Норникеля
"Алор Брокер" рекомендует "держать" акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова. Эмитент хорошо отчитался за 2025 год по МСФО, указывает эксперт. Несмотря на снижение производства в количественном выражении, из-за роста мировых цен выручка эмитента выросла на 10%, а свободный денежный поток - на 88%. "Есть надежда на возвращение "Норникеля" к выплате дивидендов. Бумагу рекомендуем "держать", - пишет Соколов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
