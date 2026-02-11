"Финам" понизил рейтинг акций Bristol Myers до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Bristol Myers Squibb с "покупать" до "держать" после рассмотрения отчетности эмитента за 4К25, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $60,9 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Компания Bristol Myers отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов по выручке и чистой прибыли, - отмечает эксперт. - Эмитент регулярно радует инвесторов позитивными новостями по части R&D, при этом на заключительной фазе у компании находится масса интересных исследовательских программ в области неврологии и психофармакологии. Акции Bristol Myers принесли доходность в размере 32% за последние 6 месяцев и реализовали практически весь актуальный апсайд, на данном этапе компания торгуется без дисконта относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ведет деятельность по шести ключевым направлениям: онкология, иммунология, гематология, кардиология, фиброзы и неврология.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.