Дальнейшее смягчение ДКП могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля - ПСБ

Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

"По данным ЦБ в декабре 2025 года был рекордный спрос на валюту со стороны юридических лиц, но в январе 2026 года, когда импорт сезонно слаб, повышенный спрос юрлиц на валюту сохранился: объемы покупок валюты значимо превышали уровни января за 2023-2025 годы, - указывает эксперт. - Тенденция несколько выбивается из логики, предполагающей устойчивую слабость импорта, статистика по которому есть только за ноябрь 2025 года (для графиков мы использовали свои прогнозы по импорту за декабрь-январь)".

По оценке эксперта, продажи валюты крупнейшими экспортерами в январе остались у минимумов с 2023 года ($5,1 млрд, после $4,7 млрд в декабре), но этого достаточно для поддержания рынка в равновесии.

"При этом мы продолжаем фиксировать усиленную взаимосвязь между кредитной активностью юридических лиц и динамикой их спроса на иностранную валюту, - указывает Попов. - В этой связи дальнейшее смягчение ДКП могло бы способствовать усилению тренда к ослаблению рубля. Пауза в цикле снижения ключевой ставки, напротив, будет ограничивать движение курса к более слабым уровням (консенсус предполагает на конец I кв. ослабление рубля до 80 руб./$1 и 11,5 руб./юань)".

Краткосрочный прогноз аналитиков ПСБ пока остается без изменений: в феврале ожидается сохранение котировок в районе 10,8-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1.

При этом, на взгляд эксперта, есть сигналы о постепенном устранении локального дефицита юаневой ликвидности, который наблюдался последние недели. Если стабилизация продолжится, до конца недели можно рассчитывать на консолидацию курса в середине указанных торговых диапазонов, полагает Попов.

