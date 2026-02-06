"Финам" подтверждает рейтинг акций Sony на уровне "покупать" с целевой ценой JPY 5028 за бумагу и потенциалом роста 51,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

"Sony неплохо завершила минувший финквартал, продемонстрировав заметное улучшение операционной эффективности и рост маржинальности, - пишет эксперт в комментарии. - Операционная прибыль компании выросла двузначными темпами, а рентабельность повысилась на фоне улучшения структуры доходов и разовых позитивных факторов. При этом динамика выручки осталась почти нулевой: совокупные доходы от продолжающихся операций практически не изменились по сравнению с прошлым годом, что указывает на ограниченный органический рост бизнеса и сохраняющуюся зависимость результатов от валютных и разовых эффектов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.