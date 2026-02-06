"БКС МИ" подтверждает "нейтральную" оценку акций Полюса и "позитивную" для акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков.

Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года, указывают эксперты. За первый месяц года биржевые фонды закупили рекордные 120 тонн золота на $18 млрд.

"Умеренно позитивная новость. В целом видим все еще повышенный спрос на золото (в том числе и у биржевых фондов), пока сохраняется геополитическая напряженность. При этом даже с учетом сокращения закупок ЦБ в 2025 году считаем текущую динамику скорее эффектом высокой базы 2024 года", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Полюса" и "позитивный" на ЮГК. В спотовых ценах мультипликаторы Р/Е находятся ниже исторических значений: у "Полюса" - 6,2х против 8,6х, у ЮГК - 3,2х против 6,2х, - говорится в материале "БКС МИ". - Ждем, что, помимо высоких цен на золото, поддержку бумагам окажут сильные фундаментальные факторы. Обе компании наращивают производство: у "Полюса" в разработке крупные золотодобывающие проекты (в первую очередь "Сухой Лог"), у ЮГК - восстановление производства на Уральском хабе и развитие на Сибирском".

